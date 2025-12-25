Эксперт Козловская: в сочинении ЕГЭ можно использовать сочетание "схема Долиной"

Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена отметила, что применение такого термина на экзамене маловероятно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Словосочетания "схема Долиной" и "эффект Долиной" могут быть использованы в сочинениях ЕГЭ, так как не противоречат речевым нормам. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.

"Словосочетание «схема Долиной» входит в целый ряд похожих названий: «эффект Долиной», «эффект зловещей Долиной», «зловещая Долина», «бабушкина схема». <…> Сочетания «схема Долиной», «эффект Долиной», «бабушкина схема» не несут, на мой взгляд, очевидной отрицательной коннотации и могут быть использованы в письменной работе выпускника для обозначения соответствующего явления, но нужно использовать кавычки и правильно ввести сочетание в текст. Сочетания «бабка-террор» и «бабкина схема» носят сниженный характер и не должны употребляться в сочинении в соответствии с критерием К10 [речевые ошибки]", - сказала она.

Эксперт добавила, что использование всех этих обозначений в сочинении маловероятно, так как они отражают картину мира взрослого человека, имеющего представление о сделках с недвижимостью. Для подростков тема мошеннических схем с недвижимостью не столь важна и не столь болезненна, поскольку они не имеют связанного с ними жизненного опыта.

Козловская напомнила, что в критериях оценивания сочинений по русскому языку есть этический критерий (№6 в списке). По критерию К6 выставляется 0 баллов, если в работе приводятся примеры экстремистских и/или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов, социально неприемлемого поведения людей, имеются высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации (пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, употребление нецензурной брани, иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке и не содержащихся в нормативных словарях).