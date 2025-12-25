Вильфанд: в Москве атмосферное давление будет ниже нормы

Его значение понизится на 13-15 мм

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве 26 декабря будет ниже нормы на 13-15 мм. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы, в Москве погоду будет определять циклоническая циркуляция, давление низкое, причем значительно. В пятницу и в понедельник давление ниже нормы на 13-15 мм, в субботу примерно на 10 мм, именно поэтому и осадки", - сказал Вильфанд.