ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Вильфанд: в Москве атмосферное давление будет ниже нормы

Его значение понизится на 13-15 мм
Редакция сайта ТАСС
02:31

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве 26 декабря будет ниже нормы на 13-15 мм. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы, в Москве погоду будет определять циклоническая циркуляция, давление низкое, причем значительно. В пятницу и в понедельник давление ниже нормы на 13-15 мм, в субботу примерно на 10 мм, именно поэтому и осадки", - сказал Вильфанд. 

РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква