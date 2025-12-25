В Москве ожидается гололедица и до 3 градусов мороза

В ночь на 26 декабря температура воздуха может составить минус 3 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до минус 3 градусов мороза. В ночь на пятницу она может составить минус 3 градуса.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от 0 до минус 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов.