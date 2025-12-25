Права с истекшим в 2023 году сроком действия нужно заменить до 1 января

С начала 2026 года такие водительские удостоверения станут недействительными

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году, необходимо заменить, с 1 января они будут недействительными и водителям будет грозить штраф.

Как ранее сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев, все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, продлеваются на 3 года.

"Автоматическое продление прав действует до 31 декабря 2025 года и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет", - подчеркивал эксперт.

Соответственно, водители, срок действия водительских правкоторых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на 3 года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

В пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС ранее также сообщали, что выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов. Заявителю необходимо представить паспорт. Кроме того, потребуется медицинское заключение об отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний ограничений к управлению транспортными средствами, а также при наличии российское национальное водительское удостоверение.

Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.