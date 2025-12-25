Полпред УрФО помог ребенку из Югры побывать в роли пилота

На благотворительной акции "Елка желаний" Артем Жога снял девять шаров с мечтами детей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога помог ребенку из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры примерить на себя роль пилота, исполнив мечту благодаря акции "Елка желаний". Об этом сообщили в аппарате полпреда.

"Девятилетний Дима живет с родителями и сестрой в Нефтеюганске. Его новогодним желанием было примерить на себя роль пилота. Благодаря полпреду мечта осуществилась: мальчик впервые побывал в аэропорту и посидел в кабине самолета. Командир воздушного судна компании Utair Дмитрий Бородин показал ему, как все работает, и рассказал о профессии пилота", - сообщили в аппарате.

На благотворительной акции "Елка желаний" Жога снял девять шаров с мечтами детей из городов Уральского федерального округа и Донбасса. Ранее полпред исполнил мечты детей из Курганской области и Тюмени.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.