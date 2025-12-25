Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний"

Вице-премьер исполнит мечты пятерых детей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнит мечты пятерых детей в рамках новогодней акции "Елка желаний".

Чернышенко снял четыре открытки с елки, установленной в Кремле. Одна из них оказалась двойной. Первая открытка была с желанием 15-летнего мальчика Радмира, который мечтает побывать в роли губернатора. "Мы это, конечно, организуем, губернатор - это одна из самых ответственных работ, - отметил вице-премьер. - Надеюсь, тебе понравится".

Вторая открытка - с желанием 15-летней Ладославы из Пермского края, которая мечтает о хоккейном шлеме. "Сами любим хоккей, обязательно Ладославе подарим крепкий шлем, чтобы она могла безопасно играть в хоккей", - отметил Чернышенко.

Третья открытка - от 15-летних Романа и Павла, они мечтают побывать в Главном храме ВС РФ. "С удовольствием постараюсь к вам тоже присоединиться, честно говоря, сам не был еще. Очень много слышал. Вместе, может быть, попробуем там оказаться", - заявил зампред правительства.

Четвертая открытка оказалась от 14-летней Виктории из Мелитополя, она мечтает о луке для стрельбы. Вице-премьер пообещал подарить лук для "дальней, а главное, меткой стрельбы". "Обязательно выполним все ваши пожелания, хочется в преддверии Нового года пожелать вам и вашим родным счастья, мира, добра и всего самого светлого", - заключил Чернышенко.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.