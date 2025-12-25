Путин актуализировал состав Госсовета

В частности, в состав включили губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ подписан.

У некоторых участников Госсовета уточнено наименование должностей, в том числе у глав регионов, которые раньше были в статусе временно исполняющих обязанности.

Из состава исключен Александр Гуцан, который перешел с поста полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на должность генпрокурора РФ. Игорь Руденя, ранее возглавлявший Тверскую область, остался в составе Госсовета в качестве нового полпреда в СЗФО.

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития государства. Членами Госсовета по должности являются председатель правительства, главы палат парламента, руководитель администрации президента РФ, главы регионов. По решению президента могут включаться и другие лица.