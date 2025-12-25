Лавров на "Елке желаний" в шутку предложил чуть подождать с подарочным глобусом

Министр иностранных дел России отметил, что подарок будет актуален позже, когда на нем будут окончательные границы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту ребенка о глобусе и в шутку предложил немного подождать, чтобы на нем были отображены "уже окончательные границы".

Лавров снял с елки открытку с желанием восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе. "Может быть, чуть-чуть подождем? Чтобы уже окончательные границы были на глобусе. Но обязательно сделаем", - подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии также исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который мечтает о школьном рюкзаке. "Вообще не вопрос", - отметил министр, прочитав желание мальчика.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.