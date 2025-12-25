Лавров пообещал исполнить желания двух детей о встрече с Мединским

Глава МИД России пообещал встретиться с Евангелиной из Московской области

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал встретиться с 13-летней Евангелиной из Московской области и организовать для 17-летней Полины из Воронежа встречу с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" министр также пообещал 16-летнему Владиславу из Луганской Народной Республики помочь попасть на программу "Рассказы из русской истории", которую ведет Мединский. "Обязательно помогу, Владимир Ростиславович Мединский - наш добрый друг, товарищ", - заверил Лавров.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.