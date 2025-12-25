В центре Москвы для транспорта временно закрыли восемь набережных

О причинах закрытия не сообщается

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восемь столичных набережных временно закрыты для движения автомобилей. Водителей просят выбирать маршруты заранее, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Движение временно закрыто на Москворецкой набережной, на Кремлевской набережной, на набережной Академика Туполева, на Сыромятнической набережной, на Костомаровской набережной, на Полуярославской набережной, на Серебрянической набережной, на Устьинской набережной", - говорится в сообщении. О причинах закрытия не сообщается.

Кроме того, движение временно закрыто на улице Тверская от Бульварного кольца по направлению в центр.