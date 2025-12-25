В Вологде исполнили решение суда и оставили в центре города памятник Сталину

Монумент установили во дворе дома №33 по улице Марии Ульяновой

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Памятник Сталину, установленный в декабре 2024 года во дворике музея "Вологодская ссылка" в центре Вологды, останется на своем месте. При этом решение арбитражного суда исполнено, сообщила ТАСС гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева, чьим филиалом является музей "Вологодская ссылка".

Арбитражный суд Северо-Западного округа 23 декабря оставил в силе решение о недействительности контракта на установку памятника, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

"Исполнитель, автор памятника Екатерина Ложеницына вернула деньги, они поступили в бюджет Вологодской области - 10,5 млн рублей. Мы вернули ей памятник, а она потом отдала нам памятник по договору безвозмездного пользования движимым имуществом. Решение суда исполнено, и памятник остался на своем месте", - сообщила гендиректор музея-заповедника.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, в сентябре 2024 года Вологодский музей-заповедник и предприниматель Ложеницына заключили контракт на поставку памятника, его цена составила 10,5 млн рублей. Закупка проведена у единственного поставщика на основании федерального закона о госзакупках, что допускается только в исключительных случаях. Облпрокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика была неправомерной. Суд признал контракт недействительным, обязав Вологодский музей-заповедник вернуть монумент предпринимателю Ложеницыной, а она - вернуть музею полученные 10,5 млн рублей. Арбитражный суд подтвердил это решение.

Монумент установили во дворе дома №33 по улице Марии Ульяновой, где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах. Впоследствии в доме открыли музей.

Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, памятник повысил интерес к музею "Вологодская ссылка" на 40% - в прошлом году музей посетили около 4,1 тыс. человек, в этом уже 5,7 тыс. Многие связывают всплеск интереса с появлением во дворике музея памятника Сталину, сообщил глава региона 20 декабря, в День сотрудников органов государственной безопасности Российской Федерации, возложив цветы к памятнику. "Символично, что День сотрудников органов госбезопасности примерно совпадает с датой рождения И. В. Сталина. Именно он стал архитектором советской и глобальной системы безопасности, а также Победы в Великой Отечественной войне", - написал тогда губернатор.