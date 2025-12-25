Трутнев исполнит желания трех детей в рамках "Елки желаний"

В частности, вице-премьер исполнит мечту Софии из Приморского края, которая хочет получить в подарок электронное пианино

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Вице-премьер снял с елки три шарика с новогодними мечтами детей.

Трутнев пообещал исполнить желание одиннадцатилетнего Богдана из Чукотского автономного округа, мечтающего обнять и покормить капибару. Кроме того, вице-премьер исполнит мечту тринадцатилетнего Матвея из Донецкой Народной Республики. Мальчик мечтает о велосипеде.

Также Трутнев исполнит мечту десятилетней Софии из Приморского края, которая хочет получить в подарок электронное пианино и сыграть на нем.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится "Движением первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.