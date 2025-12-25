Куренков исполнит мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

В частности, глава МЧС подарит девочке из Ижевска манекен для тренировок по боксу

Редакция сайта ТАСС

Глава МЧС России Александр Куренков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков пообещал исполнить мечты троих детей в рамках проводимой ежегодно в канун Нового года акции "Елка желаний". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Министр снял с елки три шарика с желаниями 15-летней Анны из Ижевска, 13-летнего Макара из Новосибирска и 11-летнего Рената из Краснодара. Девочка попросила манекен для тренировок по боксу, мальчики - мягкую игрушку хоккейного клуба и надувную лодку соответственно.

"В МЧС России есть сборная команда по хоккею, у нас проходит турнир, традиционный, на Красной площади. Я думаю, что мы пригласим Макара с мамой на турнир и попросим его в нем поучаствовать. Ну а что касается мягкой игрушки, я думаю, мы с этим разберемся", - сказал глава МЧС. Куренков пообещал исполнить желания всех троих детей.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.