Для жителей Тюменской области подготовили 47 площадок для запуска фейерверков

Запуск фейерверков рекомендовано осуществлять на специально отведенных площадках

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области совместно с сотрудниками МЧС подготовили специализированные площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники в городах и селах региона. Всего в области их насчитывается 47 штук, следует из информации, опубликованной на сайте регионального ГУ МЧС России.

"В целях обеспечения безопасности, запуск фейерверков рекомендовано осуществлять на специально отведенных площадках, при строгом соблюдении правил запуска", - говорится в сообщении.

В черте города Тюмени специалисты подготовили 22 площадки, 2 в городе Ишиме, 1 в Заводоуковском городском округе и 1 в Ялуторовске. В Бердюжском округе подготовлено девять спецплощадок, в Уватском - три, в Омутинском - восемь, и один в селе Юргинское Юргинского муниципального округа.