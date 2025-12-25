Ежедневная аудитория Max в середине декабря составила 46,4 млн пользователей

Это 37,7% населения России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество ежедневных пользователей национального мессенджера Max на середину декабря составило 46,4 млн человек, что составляет 37,7% населения России. Об этом говорится в данных Mediascope, которые есть у ТАСС.

"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - сказано в приведенных данных.

Ранее сообщалось, что пользователи платформы с момента запуска отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков.