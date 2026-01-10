Статья

Давший истребителям крылья: к 100-летию конструктора Васильченко

10 января 1926 года, 100 лет назад, родился авиаконструктор Константин Васильченко, внесший большой вклад в становление истребителей ОКБ Микояна, главный конструктор перехватчика МиГ-31 — нынешнего носителя гиперзвукового оружия. ТАСС — о человеке и боевых самолетах, которым он проложил дорогу в небо

Редакция сайта ТАСС

Константин Васильченко © Людмила Пахомова/ ТАСС

Андрей Симонов, руководитель музея Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова, в беседе с ТАСС рассказал, что Константин Васильченко родился в Москве в семье военнослужащего. После окончания школы будущий конструктор поступил в Московский авиационный институт (ныне Московский авиационный институт — национальный исследовательский университет, МАИ), который окончил в 1949 году. Во время учебы Васильченко проходил практику в ОКБ Микояна (сегодня — ОКБ им. А.И. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации, входит в госкорпорацию "Ростех"), знаменитого самолетами марки "МиГ". По завершении вуза он поступил на работу на летно-испытательную станцию ОКБ. В дальнейшем Васильченко участвовал в проведении летных испытаний истребителей МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, а также их модификаций.

МиГ-15: герой Корейской войны Первый серийный советский истребитель со стреловидным крылом, выпускавшийся с конца 1940-х не только в СССР, но и в Польше, Чехословакии. Всего было произведено почти 13 тыс. машин этого типа. Самолет отличался простотой и надежностью конструкции, мощным вооружением из трех пушек. МиГ-15 показал свои боевые качества в ходе войны в Корее, успешно сбивая американские реактивные истребители F-80, F-84, бомбардировщики B-29, на равных противостоял новейшим F-86, спешно переброшенным на Дальний Восток. Показать еще

"Летные испытания — это ответственнейший этап, — выразил мнение Симонов. — Одно дело придумать самолет, а другое — довести его до ума. В процессе летных испытаний, как правило, выявляются многие недостатки, которые нельзя предусмотреть на этапе проектирования и конструирования. И вот здесь очень большая ответственность ложится на ведущего инженера, кто проводит летные испытания, чтобы он вовремя распознал эти недостатки, определил их причину и либо сам подсказал способы их устранения, либо изложил проблему конструкторам".

Истребитель МиГ-21 © Сергей Преображенский/ ТАСС

Руководитель музея ЛИИ им. Громова отметил, что в 1962 году за большой вклад в создание и испытания истребителя МиГ-21 Васильченко был удостоен Ленинской премии.

МиГ-21: ветеран Вьетнама и долгожитель Самолет с одним из самых узнаваемых силуэтов в мире — похожий на стрелу легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21, оснащенный треугольным крылом, стал самым массовым в истории авиации сверхзвуковым самолетом. С учетом лицензионного производства в Чехословакии, Китае и Индии его тираж составил без малого 14 тыс. экземпляров. Истребитель участвовал во Вьетнамской войне, его летчики перехватывали в том числе американские восьмимоторные стратегические бомбардировщики В-52. Самолет-долгожитель эксплуатировался в различных армиях мира вплоть до настоящего времени. Индийские ВВС лишь в 2025 году прекратили его использование. Показать еще

Начиная с послевоенных лет реактивная авиация стремительно развивалась, искались новые технические решения. Конструкция носовой части МиГ-21 не позволяла разместить на истребителе радиолокационную станцию с крупной антенной. К тому же из-за высокой стреловидности крыла все более быстрых самолетов их посадочные скорости были опасно велики, а полоса для разбега и посадки требовалась все длиннее. В результате появился МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности, оптимизирующим аэродинамику на различных режимах полета. По такой схеме впоследствии были созданы истребитель-бомбардировщик МиГ-27 с мощной 30-мм шестиствольной пушкой, самый крупный в истории сверхзвуковой военный самолет Ту-160.

МиГ-25: не догнать, не уйти В 1964 году в воздух поднялся прототип истребителя-перехватчика МиГ-25. Он стал первым в мире серийным самолетом, преодолевшим рубеж скорости в 3 тыс. км/ч. Конструкторы решили сложнейшую задачу борьбы с аэродинамическим нагревом конструкции на таких скоростях до 300 градусов Цельсия, внедрив в планер жаропрочные сплавы и титан. В 1970 году МиГ-25 участвовал в серии разведывательных полетов над Синайским полуостровом, забираясь на 24 км и вскрывая в интересах Египта расположение военных объектов израильских сил. Истребители ВВС Израиля и зенитные ракетные комплексы американского производства были не способны ему противодействовать. МиГ-25 принадлежит абсолютный рекорд высоты полета — 37 650 м. Всего же самолет установил 39 мировых авиационных рекордов скорости, высоты и скороподъемности. Показать еще

Рождение МиГ-31

В 1970 году Константин Васильченко в должности заместителя главного конструктора по летным испытаниям возглавил работы по доводке опытных машин уже всего ОКБ Микояна.

В 1975 году совершил первый полет прототип двухместного сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, первого советского боевого самолета 4-го поколения. Пилотировал машину шеф-пилот ОКБ Микояна Александр Федотов.

Истребитель МиГ-31 © В. Афонин/ ТАСС

Авиационный конструктор Андрей Горлов, которому довелось работать вместе с Васильченко, в беседе с ТАСС рассказал, что изначально самолет проектировался под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского. Однако затем Лозино-Лозинский занялся разработкой многоразового космического корабля "Буран", и главным конструктором МиГ-31 был назначен Константин Васильченко. "Этот период — это и доводки, и устранение каких-то замеченных недостатков, конструктивных недоработок и прочего, — объяснил Горлов. — В процессе этой работы наши заказчики выдвигали новые требования, характеристики, которые изначально не предусматривались. Они были достаточно удачно реализованы на этом аппарате. <...> Поэтому вклад, который внес во время своей работы Константин Константинович, недооценить сложно".

"Главный конструктор вносит свой вклад постоянно. <...> Самолет — это комплекс, тем более "тридцать первый". Там решение надо было принимать по любой системе, по объединению их в единый организм на каждом шагу. <...> Каждый день, каждую неделю, каждый полет проходили под пристальным вниманием главного конструктора", — добавил специалист. В 1981 году МиГ-31 был принят на вооружение, а в 1982 году за работу по созданию истребителя Васильченко получил Золотую звезду Героя Социалистического Труда.

Носитель "гиперзвука"

Горлов выразил мнение, что МиГ-31 по своим возможностям является уникальной машиной, которой не существует равных. Самолет стал самым тяжелым в мире истребителем. С полными баками и боевой нагрузкой его масса примерно равна массе пассажирского авиалайнера Ту-134. МиГ-31 — первый истребитель, на котором установлена бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря ей самолет, предназначавшийся для противовоздушной обороны, способен заметить малоразмерные цели типа крылатых ракет на дистанции в сотни километров. Всего было выпущено свыше 500 тяжелых перехватчиков.

Впервые МиГ-31 был открыто показан на авиасалоне в Ле-Бурже в 1991 году. Самолет был восторженно принят зарубежными специалистами.

Истребитель МиГ-31 во время авиасалона в Ле-Бурже, 1991 год © Владимир Яцина/ ТАСС

"Группа американских специалистов, которая пришла знакомиться с этой техникой, — они сначала не поверили устному разъяснению наших специалистов, что эта машина обладает теми возможностями, которыми она обладает, <...> что там стоит радар с так называемой фазированной решеткой, когда в строю ни одной страны не было такой техники. Им пошли навстречу, открыли конус [носового обтекателя] и показали. У наших [американских] коллег были изумленные лица", — вспомнил Горлов.

За время службы у МиГ-31 появилось семь модификаций. В 1997 году самолет начал обновляться до варианта МиГ-31БМ. Самым важным элементом стал новый электронный "глаз" — бортовой радар "Заслон-М". Он может обнаруживать воздушные цели на дальности до 320 км, отслеживать десять объектов и поражать ракетами сразу шесть из них.

9 мая 2018 года в авиационной части парада Победы в Москве впервые участвовали модификации МиГ-31 — носители гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Истребители МиГ-31 во время парада Победы, 2018 год © Сергей Бобылев/ ТАСС

Ее первое боевое применение состоялось 18 марта 2022 года, когда в ходе специальной военной операции с дальности более 1 тыс. км был уничтожен хорошо защищенный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря высокой кинетической энергии ракета поразила хорошо защищенную цель в гористой местности. Впоследствии "Кинжалы", выпущенные МиГ-31, неоднократно поражали важные цели ВСУ, включая американские зенитные ракетные комплексы Patriot, не способные противодействовать гиперзвуковым боеприпасам — его низкую эффективность признает и сам противник. Самолет, недавно отметивший полувековой юбилей, остается в строю и применяет передовое оружие. В ноябре 2025 года стало известно, что ФСБ России пресекло операцию украинских и британских спецслужб по угону МиГ-31 с "Кинжалом" путем вербовки его летчика.

"Буран", МАКС

В 1985 году Константин Васильченко возглавил ЛИИ им. М.М. Громова. "Это был непростой период: как раз началась перестройка, развал страны, но тем не менее под его руководством с 1985 по 1988 год в нашем институте были проведены испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран", так называемого БТС-002, — рассказал руководитель музея института. — Это была очень сложная работа, которая позволила отладить, исправить все ошибки и создать систему управления космическим кораблем. Благодаря этой системе управления в 88-м году космический корабль "Буран" совершил космический полет полностью в автоматическом режиме".

Подготовка к запуску космической системы "Энергия - Буран", 1988 год © Альберт Пушкарев/ ТАСС

Незадолго до посадки "Бурана" система приняла решение резко отклонить планирующий корабль массой десятки тонн от курса на аэродром. Специалисты даже посчитали, что автоматика вышла из строя, и, по воспоминаниям Лозино-Лозинского, начали готовить для ТАСС сообщение о неудачном завершении полета. Однако "умный" корабль лишь самостоятельно сделал поправку на сильный боковой ветер (информация о метеообстановке поступала в бортовой компьютер с наземных станций), энергично исправил траекторию и аккуратно приземлился — гораздо мягче, чем предполагали его создатели. К сожалению, первый полет комплекса "Энергия — Буран" 15 ноября 1988 года стал единственным.

Еще одно направление, которым руководил Васильченко, — проведение российских Международных авиационно-космических салонов (МАКС) на базе ЛИИ им. Громова и его аэродрома. Первое такое мероприятие состоялось в 1992 году. "Для того времени это было совершенно новое явление, — объяснил Симонов. — В нашей стране до этого никогда международные авиасалоны не проводились, были только локальные однодневные авиационные праздники. А несколько дней с присутствием иностранцев, иностранных самолетов — принципиально новое направление. И вот то, что МАКС "встал на ноги", стал одним из лучших авиасалонов мира, тоже большая заслуга Константина Константиновича".

Самолет ВМ-Т "Атлант" и космический аппарат "Буран" на выставке "Мосаэрошоу-92" © Владимир Яцина/ ТАСС

"В начале 90-х годов происходил процесс обвальной приватизации, разрушения многих оборонных предприятий, — поделился мнением руководитель музея Летно-исследовательского института. — И то, что он смог в этот сложный период сохранить наш институт, думаю, тоже немаловажная заслуга Васильченко".

Во второй половине 1990-х Васильченко покинул Летно-исследовательский институт, занявшись научной и преподавательской деятельностью. По словам Симонова, конструктор обучал специалистов в Школе летчиков-испытателей в Жуковском, был соавтором учебника "Летные испытания самолетов", руководителем кафедры факультета аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института (ФАЛТ МФТИ).

Константин Константинович Васильченко ушел из жизни 15 июля 2010 года в Москве.

Виктор Бодров