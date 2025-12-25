Глава комитета ГД прогнозирует, что регионы смогут запрещать продажу вейпов

В Нижегородской области рассматривают возможность запрета продажи вейпов и систем нагревания табака сразу же, как только это позволит сделать федеральное законодательство

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин полагает, что Госдума примет нормы, согласно которым субъектам РФ будет предоставлено право посмотреть, как будет работать и как будет контролироваться рынок вейпов в случае полного запрета этой продукции на территории региона. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, рынок вейпов - еще более "серый", нежели рынок стандартной табачной продукции. "Если на рынке стандартного, традиционного табака где-то от 9 до 12 процентов - это контрафакт и неконтролируемая история, то если говорить о рынке вейпов - не ошибусь, если скажу: процентов 60-70. Поэтому очень важно здесь создать должную систему контроля, и есть поддержанная инициатива губернатора Нижегородской области, чтобы регионы могли вообще у себя на территории запрещать оборот этой продукции", - отметил Топилин, напомнив, что власти Нижегородской области рассматривают возможность запрета продажи вейпов и систем нагревания табака сразу же, как только это позволит сделать федеральное законодательство.

Сейчас профильный комитет отрабатывает с правительством формулировки по этой тематике, добавил глава комитета. "Здесь достаточно сложная конструкция, но скорее всего - это мой прогноз - мы не только Нижегородской области дадим право провести такой эксперимент, а дадим право всем субъектам Российской Федерации, если у них будет такое желание, такая политическая воля, возможность посмотреть, как будет работать и как будет контролироваться рынок этой продукции в случае полного запрета оборота на территории отдельных субъектов. Есть много вопросов, потому что мы живем в единой стране, естественно, но надо попробовать, как это будет работать", - подчеркнул парламентарий.

Среди вопросов, которые комитет намерен рассмотреть в ходе весенней сессии Госдумы, Топилин отметил также тему развития законодательства о партнерском финансировании (исламском банкинге). "Пытаемся договориться с Минфином, чтобы финансовые продукты в рамках партнерского финансирования получали такие же меры бюджетной поддержки, как и стандартные финансовые продукты", - сказал он. Например, приобретение жилья в рамках партнерского финансирования не предусматривает никаких мер поддержки, поскольку речь не идет об ипотеке, указал депутат.

Также комитет намерен рассмотреть определенную корректировку акцизной политики. "Мы же акцизы собираем в момент фактически оборота. Если есть темы, связанные с нелегальным ввозом, то можно было бы посмотреть, чтобы акциз фактически авансировался. То есть если ты ввозишь продукцию - а это все импорт фактически, - то можно было бы предложить, чтобы акциз уплачивался сразу, тогда уже не будет этих серых схем. Но достаточно сложное решение", - отметил Топилин.