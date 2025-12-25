Уток с загрязненного участка реки Яуза в Москве перевезли в зоопарк

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что направлены обращения в городскую природоохранную прокуратуру

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пострадавших от загрязнения участка реки Яуза уток перевезли в столичный зоопарк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Ночью на участке реки Яуза зафиксировано загрязнение водной поверхности. Пострадали птицы. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обследовали русло и установили, что маслянистое вещество поступило из оголовка коллектора. <…> Также направлены обращения в городскую природоохранную прокуратуру. Идет поиск источника загрязнения", - написал Шапошников.

Он добавил, что на месте установлен дополнительный изолирующий бон и проведена обработка раствором. "Жители СВАО вместе с командой парка Яуза патрулируют береговую линию и помогают спасать птиц. Пункт координации работает по адресу: Заповедная, 28 (помещение катка). 8-903-133-41-04", - уточнил председатель Мосгордумы.

По его словам, из помещения катка в "Парке Яуза" уток перевезли на реабилитацию и восстановление в Московский зоопарк.