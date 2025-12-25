Якушев исполнит желания трех детей в рамках "Елки желаний"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", в частности, исполнит мечту шестилетнего Ивана из Химок о посещении парка аттракционов "Остров мечты"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Депутат снял с елки три шара с новогодними мечтами детей из разных регионов страны.

Так, Якушев пообещал исполнить желание семилетнего Матвея из села Морозовка Луганской Народной Республики, который мечтает о лыжном комплекте. Кроме того, депутат исполнит мечту 14-летнего Егора из Воронежа, который попросил лыжероллеры. Также секретарь генсовета партии исполнит мечту шестилетнего Ивана из Химок Московской области о посещении парка аттракционов "Остров мечты".

"Мечты должны сбываться, "Остров мечты" Иван обязательно посетит. Мы это организуем. И остальные желания ребят исполним", - приводятся слова Якушева в Telegram-канале партии.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.