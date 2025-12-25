Городские службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Для ликвидации возможных инцидентов могут быть задействованы порядка 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Столичные службы в новогодние праздники будут работать в особом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе городских служб в период новогодних праздников. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года для обеспечения безаварийной работы городского хозяйства будет организовано круглосуточное дежурство всех служб", - значится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации возможных инцидентов могут быть задействованы порядка 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения необходимых работ.

Уборка и безопасность

"Для своевременной уборки снега будет задействовано необходимое количество единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники и бригад ручной уборки. Под особым контролем находится уборка территорий проведения массовых мероприятий (в первую очередь - объектов зимнего отдыха и пешеходных зон). На особо опасных участках дорог (в первую очередь, на МКАД) организовано круглосуточное дежурство 41 тягача", - добавили в мэрии.

Также сформированы бригады для очистки 11,1 тыс. скатных кровель жилых домов и нежилых строений. Для утилизации снега обеспечена работа более 50 стационарных снегосплавных пунктов.

"Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 450 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, семь вертолетов, снегоходы и 1 590 человек личного состава. На водных объектах города посменно дежурят свыше 70 спасателей. В их распоряжении - более 25 аэролодок и судов на воздушной подушке, 30 автомобилей", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, под особый контроль взято более 500 мест проведения богослужений. В период праздников на них будут дежурить представители органов исполнительной власти, пожарные, спасатели, сотрудники полиции и добровольные пожарные.