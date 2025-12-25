Минздрав может провести эксперимент с передвижными аптеками

Необходимо создать все условия, чтобы не было нарушения качества лекарств, заявил глава ведомства Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рассматривает возможность проведения эксперимента с передвижными аптечными пунктами для отдаленных и труднодоступных регионов России. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ.

"Мы рассматриваем такой вариант [эксперимента с передвижными аптечными пунктами для удаленных регионов РФ]. Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности. Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты для пилотного проекта были технологически очень грамотно оснащены с мониторингом этих показателей", - сказал он.

Министр также отметил, что инициатива является перспективной и достойной рассмотрения.