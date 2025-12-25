В Петербурге ожидают возможные перебои с интернетом в Новый год

Это связано, в том числе, с перегрузкой сотовых сетей, когда собирается большое количество граждан в одном месте, сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Возможные перебои в работе мобильного интернета ожидают в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Это может быть связано, в том числе, с перегрузкой сетей из-за массового скопления людей, сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.

"Да, возможны затруднения мобильной связи в местах массового пребывания людей. Это связано, в том числе, и с перегрузкой сотовых сетей, когда собирается большое количество граждан в одном месте. На самом деле в новогоднюю ночь ничего подобного не ожидаем. Вполне возможно, что будет, скажем так, ограничения по сети "Интернет", мобильная связь будет работать. Возможно, [мобильная связь] немного замедлит свою работу, это непосредственно в зоне проведения мероприятий", - сказал он.

Кроме того, Равин пояснил, что в Петербурге принято решение не проводить фейерверк исходя из соблюдения правил безопасности. При этом на сайте ГУ МЧС по городу опубликован список площадок, предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий. Всего туда вошло 37 адресов.