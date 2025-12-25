В Махачкале пройдет многодневный новогодний фестиваль

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Масштабный праздничный фестиваль "С Новым годом, Махачкала!" пройдет в Дагестане. Мероприятия фестиваля будут длиться более двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на главной площади столицы развернется масштабный праздничный фестиваль под названием "С Новым годом, Махачкала!". Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа, наполненная яркими событиями, которые создадут атмосферу волшебства и праздничного настроения", - говорится в сообщении.

Во время фестиваля пройдет праздничная ярмарка, где можно будет купить подарки и сувениры к Новому году, а также попробовать продукцию местных производителей. Культурная программа включит концерты.

"В новогодние праздники главная площадь Махачкалы станет эпицентром торжеств. Это возможность для каждого почувствовать дух праздника, насладиться красотой города и зарядиться позитивной энергией на весь год. Надеюсь, что праздничная программа подарит махачкалинцам радость и отличное настроение", - приводятся в сообщении слова главы города Джамбулата Салавова.

Фестиваль стартует вечером 25 декабря с зажжения огней на главной новогодней елке республики.