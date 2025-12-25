Закон Астраханской области об усыплении бездомных собак вновь признан корректным

В удовлетворении административных исковых требований жителям региона, которые пытались оспорить отдельные положения регионального закона, было отказано

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменения июльское решение Астраханского областного суда о корректности регионального закона, регулирующего порядок обращения с бездомными животными в условиях введения на территории субъекта экстраординарной ситуации, в том числе в части пунктов временного размещения животных, а также перечня заболеваний, при наличии которых необходима эвтаназия уличных собак. Судебная коллегия с ранее озвученными выводами согласилась, следует из данных картотеки суда.

Решением Астраханского облсуда от 17 июля было отказано в удовлетворении административных исковых требований жителям региона, которые пытались оспорить отдельные положения регионального закона от 27 декабря 2023 года №129/2023-ОЗ "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области". Также был оставлен без изменений перечень заболеваний, установленный постановлением службы ветеринарии Астраханской области, при наличии которых необходима эвтаназия уличных собак.

"Решение оставлено без изменения", - указано в картотеке суда.

В ноябре власти Астраханской области ввели запрет на препятствование отлову безнадзорных животных и административную ответственность за его нарушение с максимальной суммой штрафа 20 тыс. рублей. По данным властей, в Астраханской области свыше 23 тыс. бездомных собак. Ранее в регионе приняли закон, предусматривающий усыпление агрессивных и больных бездомных животных. Власти сочли это необходимой мерой в связи с участившимися случаями нападений собак на людей, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по бешенству. С февраля 2022 года по апрель 2024 года в области официально зарегистрировано три факта гибели людей в результате нападения безнадзорных собак.