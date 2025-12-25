На восьми набережных в центре Москвы открыли движение

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Движение возобновлено на Тверской улице и восьми набережных Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение открыто: на улице Тверская, на Москворецкой набережной, на Кремлевской набережной, на набережной Академика Туполева, на Сыромятнической набережной, на Костомаровской набережной, на Полуярославской набережной, на Серебрянической набережной. на Устьинской набережной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о временных ограничениях движения автомобилей на Тверской улице и на восьми набережных в Москве.