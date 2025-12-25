В Петербурге не будут проводить новогодний фейерверк в целях безопасности

Опубликован список площадок, предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге проводиться не будет в целях соблюдения безопасности. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города Александр Равин на пресс-конференции в ТАСС.

"Да, принято решение не проводить фейерверк в целях безопасности", - сказал он.

При этом на сайте ГУ МЧС по городу опубликован список площадок, предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий. Всего туда вошло 37 адресов.

Дворцовая площадь будет центром празднования Нового года в Петербурге. В новогоднюю ночь фасад Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой станет декорацией для празднования благодаря световой проекции, а мультимедийное представление подарит зрителям яркие рождественские образы, которые будут объединены под общим названием "Петербургские истории".

В этом году Рождественская ярмарка работает сразу на трех площадях - Дворцовой, Манежной и Московской. Для жителей и гостей города функционируют горка, каток, проводятся мастер-классы. Всего в Петербурге подготовлено порядка 300 мероприятий к Новому году и Рождеству.