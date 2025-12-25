В Московский зоопарк доставили порядка 130 пострадавших уток с реки Яуза

За состоянием животных наблюдают специалисты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 130 уток, пострадавших от загрязнения участка реки Яуза в столице, доставлены на реабилитацию и восстановление в столичный зоопарк. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Предстоит выяснить, откуда загрязнение попало в реку. Есть обращения в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы. <…> Огромное спасибо неравнодушным жителям северо-востока [города], которые обратили на это внимание и вовремя забили тревогу, огромное спасибо коллективу "Парка Яуза" и директору парка Александру Сапронову, которые по сути весь вечер и всю ночь провели на берегах Яузы. <…> 130 уток, все они были перемещены в зоопарк", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что утром состоялась встреча с директором Московского зоопарка Светланой Акуловой. "Команда зоопарка работала всю ночь. Утки уже отмыты, находятся в нормальном состоянии. Какое-то время они пробудут в зоопарке. <…> Зоологи за ними наблюдают, следят. Как только будет возможность, выпустим их обратно в природу", - заверил председатель Мосгордумы.

Ранее Шапошников сообщил, что в ночь с 24 на 25 декабря на участке реки Яуза было зафиксировано загрязнение воды. Пострадали птицы. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обследовали русло и установили, что маслянистое вещество поступило из оголовка коллектора.

По его словам, на месте был установлен дополнительный изолирующий бон и проведена обработка раствором.