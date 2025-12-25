На Урале взыскали с ресторана более 50 тыс. рублей в пользу отравившегося

В июле 2025 года 12 посетителей екатеринбургского кафе "Версаль" были госпитализированы в состоянии средней тяжести с сальмонеллезом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Академический районный суд Екатеринбурга взыскал с компании "Ричмонд рест" более 50 тыс. рублей в пользу студента, который отравился на выпускном. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В июле этого года 12 посетителей екатеринбургского кафе "Версаль" были госпитализированы в состоянии средней тяжести с сальмонеллезом, пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета. Они питались продукцией, изготовленной в ресторане "Палех" (ООО "Ричмонд Рест").

"Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск частично. С ответчика в пользу Малкова Д. В. взысканы расходы на лечение в размере 2 тыс. рублей и 37 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 18,5 тыс. рублей штрафа. Кроме того, с ООО "Ричмонд Рест" в доход бюджета взыскана государственная пошлина в размере 7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к одному году ограничения свободы шеф-повара компании "Ричмонд рест" Павла Грачева по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Как сообщали в следственном управлении СК по региону, всего в результате инцидента у 43 участников банкета возникли симптомы острой кишечной инфекции.