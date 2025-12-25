Гендиректор ОДУ Юга: энергосистема работает почти на пределе

В 2025 году энергетики привели в готовность все резервы, устранили дефекты на электростанциях, обеспечили более надежную, безаварийную работу сетевого оборудования

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Энергосистема Юга РФ в настоящее время работает на предельных мощностях, климатические аномалии могут привести к авариям. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"К сожалению, надо понимать, что на сегодняшний день объединенная энергосистема Юга в целом работает на параметрах, близких к предельным. И, наверное, какие-то серьезные аварийные события, которые, если они еще будут каскадными и будут происходить как раз в период максимального потребления, это действительно может, к сожалению, привести к необходимости ввода графиков. И исключать события, которые были в 2024 году, полностью невозможно", - сказал Афанасьев.

По его словам, для недопущения событий лета 2024 года, когда из-за дефицита вводили график веерных отключений, к 2025 году энергетики привели в готовность все резервы, устранили дефекты на электростанциях, обеспечили более надежную, безаварийную работу сетевого оборудования. Благодаря этому зима 2024-2025 годов прошла без ограничений подачи электричества, несмотря на то, что в феврале 2025 года потребление было еще больше, чем летом 2024 года.

Что касается предстоящей зимы, по словам Афанасьева, уже проведена аналогичная подготовка.