Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей в Детском центре им. Рошаля в Подмосковье

Для детей был организован интерактивный концерт с играми, хороводами и представлением

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз и Снегурочка навестили и поздравили с наступающими праздниками детей, находящихся в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Сказочные персонажи совершили облет вокруг медучреждения на вертолете, об этом рассказали в ТАСС в пресс-службе центра.

"Сегодня в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля состоялся новогодний праздник для маленьких пациентов. К ребятам с необычным визитом прибыли долгожданные гости - Дед Мороз и Снегурочка. Так же, как и в прошлом году сказочные персонажи выбрали самый впечатляющий транспорт - вертолет. Прежде чем начать праздник, они совершили волшебный облет здания Детского центра, приветствуя детей и заглядывая в окна больничных палат, чтобы поздравить тех, кто не смог выйти в общий зал", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что после воздушного парада Дед Мороз и Снегурочка торжественно появились в главном холле центра, где для детей был организован интерактивный концерт с играми, хороводами и представлением. Кульминацией праздника стали новогодние подарки, которые сказочные гости лично вручили каждому ребенку.

"Для нас крайне важно, чтобы даже в период прохождения лечения дети и их близкие могли ощутить радость и волшебство предстоящего праздника. Организация такого нестандартного прибытия Деда Мороза - это часть нашей большой миссии по созданию особой, поддерживающей и доброй атмосферы для наших пациентов. Мы сделали все, чтобы праздничное настроение и вера в чудо поселились в сердце каждого ребенка, даже того, кто встречает Новый год в больнице", - процитировали в медучреждении директора Детского центра им. Рошаля Татьяну Шаповаленко.