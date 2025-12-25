Эксперт Михайлов: в РФ 6 млн человек могут жить с хроническими гепатитами B и C

По словам руководителя лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, часть случаев может протекать в безжелтушной форме

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вирусные гепатиты остаются социально значимой инфекцией, несмотря на снижение числа острых случаев, при этом в России миллионы людей живут с хроническими гепатитами B и C, которые могут приводить к циррозу и раку печени, сообщил главный научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии вирусных гепатитов ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академик РАН Михаил Михайлов.

"Данные по России: где-то 1,5-3 млн человек являются хроническими больными гепатитом С и 3 млн - хроническими гепатитом В", - сказал он на заседании научного совета РАН, прошедшем в ТАСС.

По его словам, вирусные гепатиты остаются чрезвычайно актуальной, социально значимой инфекцией, при этом часть случаев может протекать в безжелтушной форме: "часто на одну желтушную, в случае гепатита, бывает 20-23 случая безжелтушного". Он также отметил, что гепатит может переходить в хроническую форму, приводить к циррозу печени, а некоторые вирусы - к первичному раку печени.

Гепатиты А и Е

Говоря о гепатите А, эксперт указал, что заболеваемость в целом снизилась до "очень низких показателей", но при этом меняется возрастная структура - сокращается число случаев среди детей и растет доля заболевших взрослых. Он напомнил, что гепатит А сохраняет вспышечный характер: "Буквально последние два месяца идет большая вспышка в Праге, где заболели более тысячи человек, из них 30 человек умерли". Михайлов подчеркнул, что вакцинация против гепатита А существует, и вакцина "очень эффективная", при этом она "в общий календарь не входит, что, видимо, неправильно". В качестве примера он привел опыт Республики Тыва, где, по его словам, после вакцинации подростков "за последние 12 лет нет ни одного желтушного случая гепатита А".

Отдельно он остановился на гепатите Е, отметив, что он способен вызывать не только печеночные, но и внепеченочные проявления, а также хронический гепатит, что ранее было неожиданным. Эксперт добавил, что вирус гепатита Е обладает свойством переходить от животных к человеку, и к этому, по его словам, "надо быть готовым".

Гепатит В

Касаясь гепатита В, Михайлов подчеркнул роль вакцинации новорожденных, которая, по его словам, в России началась в 1998 году и привела к снижению заболеваемости, при этом в стране действует универсальная стратегия иммунизации. "У нас в стране почти 90 млн человек вакцинированы против гепатита B, и она абсолютно безопасна", - сказал он. В этой связи эксперт также упомянул, что "в начале этой недели в США, в CDC, под руководством министра здравоохранения Кеннеди, прошло совещание", где было принято решение "перенести на два-шесть месяцев" вакцинацию новорожденных, отметив, что, по его мнению, следует сохранять приверженность массовой вакцинации.

Гепатит С

Говоря о гепатите С, эксперт назвал проблему хронических форм "чрезвычайно важной" и отметил, что разработанные препараты прямого противовирусного действия позволяют эффективно лечить заболевание, при этом он указал на появление новых вопросов, в том числе наблюдения развития у части пациентов первичного рака печени после терапии. Он напомнил, что ключевым стало решение о программах по элиминации гепатита С, в том числе в России, где, по его словам, в 2021 году глава государства на совещании заявил о необходимости проведения такой программы.