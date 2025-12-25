На работу аэропортов Москвы пока не повлияли погодные условия

В Домодедово, Шереметьево и Внуково рейсы прибывают и отправляются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, пока не повлиял на работу аэропортов столичного региона. Об этом ТАСС сообщили представители воздушных гаваней.

"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются", - сказала в беседе с ТАСС представитель справочной службы Внуково.

Аналогичную информацию предоставили и в справочных службах Домодедово и Шереметьево. "Текущие метеоусловия не оказывают влияния на расписание обслуживания рейсов",- подчеркнул, в свою очередь, представитель аэропорта Жуковский. Он заметил, что наземные службы приведены в повышенную готовность к работе в усиленном режиме. "Задержек и отмен по погодным условиям нет", - заверил он.

Ранее в столичном регионе начался сильный снегопад, который может продлиться до глубокой ночи. В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение вечера и ночи в Москве может выпасть до 9 см снега, при этом в отдельных районах не исключена метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве ночью составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от нуля до минус 5 градусов. В связи с ухудшением погоды в мегаполисе и Подмосковье с 21:00 мск объявлен желтый уровень метеорологической опасности.