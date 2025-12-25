Русских предоставит возможность 15-летнему Радмиру побыть в роли губернатора

Открытку с желанием юноши снял с установленной в Кремле елки вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

УЛЬЯНОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Пятнадцатилетний Радмир, который мечтал побывать в роли губернатора, сможет примерить на себя роль главы Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках новогодней акции "Елка желаний" 25 декабря снял четыре открытки с елки, установленной в Кремле, одна из них оказалась двойной. Первая открытка была с желанием 15-летнего мальчика Радмира, который мечтает побывать в роли губернатора. Вице-премьер пообещал организовать это и надеется, что юноше понравится.

"Для мальчика составим отдельную программу. Работаем сейчас над этим. Обязательно пригласим его в Дом правительства, будет встреча с главой региона", - сказала собеседница агентства.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.