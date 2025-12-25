Развожаев указал на важность подготовки необходимых бизнесу специалистов

Это нужно для развития системы образования в России, считает председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Сергей Мальгавко/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Система образования в России остается достаточно консервативной, при ее перезагрузке необходимо сделать упор на подготовку специалистов по востребованным бизнесом профессиям. Об этом заявил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который возглавляет комиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

"Система достаточно консервативная образовательная. Важно, чтобы <...> [были специалисты], востребованные для бизнеса. Самое главное в том, чтобы план, который будет намечен, эффективно и быстро реализовывался, потому что время диктует скорость высокую. Традиционные духовно-нравственные ценности - это рамка для любой государственной политики, в том числе и образовательной, в том числе и политики подготовки кадров", - заявил Развожаев.

Ранее секретарь Государственного совета РФ, помощник президента РФ Алексей Дюмин по итогам заседания Госсовета по кадрам заявил, что российский рынок труда сталкивается с серьезным кадровым дефицитом в последние годы, нехватка рабочих рук затрагивает практически все отрасли экономики и становится главным препятствием для экономического развития, поделился мнением по итогам. Чтобы справиться с кадровым кризисом, нужно пересмотреть образовательные подходы и перезагрузить систему дополнительного профессионального образования.

В четверг состоялось заседание Государственного совета, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ. Работодатели в РФ заинтересованы в быстром приобретении их сотрудниками новых навыков, и эту задачу позволит решить развитие дополнительного профессионального образования, отметил в своем выступлении на Госсовете президент РФ Владимир Путин.