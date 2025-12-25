В Черкесске 19 семей погибших участников СВО получили земельные участки

Подобную меру поддержки реализовывают в республиканской столице впервые, отметил мэр города Алексей Баскаев

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки для строительства жилья получили 19 семей погибших участников СВО из Черкесска. Об этом сообщил мэр города Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"Такая мера поддержки реализована в республиканской столице впервые - на основе утвержденного положения думы Черкесска и решением специально действующей комиссии", - говорится в сообщении.

Баскаев отметил, что власти города продолжат всестороннюю поддержку участников СВО и их семей. "Все, что в наших полномочиях и силах, мы делали и будем делать дальше. Эта работа стоит на контроле руководства республики и органов местного самоуправления. Поблагодарил матерей и жен наших доблестных земляков за стойкость, терпение, силу и мудрость. Заверил, что каждый из них может обращаться ко мне лично, в органы соцзащиты города - за консультацией и поддержкой", - написал Баскаев.

В Черкесске с 2012 года бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются семьям с тремя и более детьми. За время реализации закона землю получили почти 900 многодетных семей города.