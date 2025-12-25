ТАСС: в Москве цены на такси выросли в 2-3 раза из-за снегопада

Заказов больше, чем машин, отмечается в приложении "Яндекс go"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в Москве вечером в четверг выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.

"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс go".

Ранее в столичном регионе начался сильный снегопад, который может продлиться до глубокой ночи. В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в течение вечера и ночи в Москве может выпасть до 9 см снега, при этом в отдельных районах не исключена метель и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве ночью составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от нуля до минус 5 градусов. В связи с ухудшением погоды в мегаполисе и Подмосковье с 21:00 мск объявлен желтый уровень метеорологической опасности.