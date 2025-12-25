Шоу "Щелкунчик" в Москве посмотрели 2 тыс. детей из Донбасса и Новороссии

Дети прибыли в столицу на "Новогодних экспрессах" с анимационной программой

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба А7

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Трехдневную благотворительную новогоднюю программу, включающую посещение ледового шоу "Щелкунчик", организовали для более чем 2 тыс. детей из Донбасса, Новороссии и приграничных территорий России, передает корреспондент ТАСС.

Дети прибыли в столицу на "Новогодних экспрессах" с анимационной программой. Для них в рамках благотворительной новогодней программы "А7 - детям! Время новогодних чудес", организованной платформой трансграничных платежей, предусмотрели обзорные экскурсии по новогоднему городу, посещение музеев, игровые активности, мастер-классы.

Кульминацией программы стал поход на ледовое шоу "Щелкунчик" Татьяны Навки.

"Мы пригласили две тысячи ребят из разных регионов России в Москву, чтобы подарить им незабываемые эмоции и ощущение настоящего праздника", - отметил генеральный директор "А7" Илан Шор.

По его словам, это дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников специальной военной операции, школьники Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы уверены, что инвестиции в детей - это самая важная и долгосрочная инвестиция в будущее нашей страны и ее процветание", - заключил Шор.