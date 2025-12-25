Городские службы Москвы ведут "регламентные работы" из-за снегопада

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы проводят "необходимые регламентные работы" в связи с обрушившимся на мегаполис и окрестности сильным снегопадом. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, в соответствии с погодными условиями проводятся необходимые регламентные работы", - сказали в комплексе, призвав автомобилистов быть внимательными на дорогах.

Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщал, что из-за ухудшения погодных условий коммунальщики переведены в режим повышенной готовности. В частности, по его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, как поясняли в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворов, при необходимости - противогололедная обработка. "Цикл работ повторят в соответствии с погодной ситуацией", - отмечали в комплексе. Здесь также подчеркивали, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро и МЦК, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам соцсферы и потребрынка.

С 21:00 мск на территории Москвы и Московской области начал действовать желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Он объявлен на сутки из-за сильного снегопада, метели и вероятного налипания снега на провода и деревья. Кроме того, возможны образование гололедицы и порывы западного и северного ветра со скоростью до 15 м/с.