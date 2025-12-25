Москалькова: РФ спасала людей в Сумской области, которым Киев не обеспечил выход

Российские войска привезли их в безопасное место в Белгород, подчеркнула уполномоченный по правам человека в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вывезенным из зоны боев в Сумской области в безопасное место в Белгороде украинским гражданам, Киев не обеспечил коридор для эвакуации. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"С той стороны уже на сумской территории гуманитарной коридор не был организован для своих граждан Украиной, чтобы они знали, что наступают российские войска и могли уйти вглубь Украины. И российские войска, спасая людей, которые находились в зоне боевых действий, привезли их в безопасное место в Белгород", - сказала Москалькова в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Москалькова сообщала, что из зон боевых действий перемещены граждане Украины. Они находятся в пунктах временного размещения в Белгороде и обеспечены всем необходимым.