Гидрометцентр: интенсивность снегопада в Москве должна снизиться около 03:00 мск

Полностью осадки не закончатся до вечера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Интенсивность снегопада, обрушившегося к вечеру на Москву и Подмосковье, должна снизиться около 03:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ориентировочно, к 03:00 мск интенсивность снегопада может снизиться, однако полностью осадки не закончатся до вечера", - сказал собеседник агентства.

Он сослался на последние прогностические данные, согласно которым за минувший вечер и текущую ночь в столице прирост снежного покрова может составить до 9 см, а количество выпавших осадков - от 3 до 8 мм.

"В отдельных районах вероятна метель и налипание мокрого снега на провода и деревья", - отметили в Гидрометцентре РФ. Осложняет ситуацию западный и северо-западный ветер, дующий со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами местами до 15 м/с. В период до 21:00 мск пятницы, 26 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и области действует желтый метеорологический уровень, символизирующий потенциальную опасность.

Прогнозы синоптиков обещают, что в течение ночи столбики термометров покажут от минус 3 до минус 1 градуса в столице и от минус 5 до нуля градусов - в Подмосковье. Днем температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов по области.

В то же время коммунальные службы Москвы проводят на улицах необходимые регламентные работы, связанные с уборкой снега, решение о проведении которых принимается по итогам мониторинга состояния дорожной сети. Так, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворов, при необходимости - противогололедная обработка. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро и МЦК, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам соцсферы и потребрынка.