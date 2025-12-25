В Серове ликвидировали аварию в котельной

Ситуация находится на контроле

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Котельная в Серове работает в штатном режиме, все неисправности ликвидированы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Василий Сизиков.

"Информация к этому часу по ситуации на котельной №1: неисправность определили, котел запустили, и сейчас котельная работает в штатном режиме. Ситуация находится на контроле", - написал он.

24 декабря около 20:40 мск из-за сбоя автоматики произошло отключение первого котла в котельной №1 Серова, принадлежащей ООО "Вертикаль". По информации синоптиков, в Серове минус 29 градусов, ветер 2 м/с.