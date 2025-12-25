Онищенко посоветовал лететь в экзотические страны весной, а не на Новый год

Путешествия на новогодних праздниках могут стать стрессом для организма, пояснил заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Путешествия в экзотические страны на новогодних праздниках могут стать стрессом для организма, поэтому лучше ехать в такое путешествие весной на более длительный срок. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"[Экзотические страны] - это совершенно другой климатический пояс. Это наш июнь - июль. Для организма это очень сильный стресс. <...> Если у кого-то есть возможность, и финансовая, и образ жизни позволяет, хорошо ехать, чтобы сократить зиму. Где-то март месяц, когда у нас уже теплеет, улететь туда, побыть там, уже не вот эти две недели, а в отпуске. И уже вернуться в мае сюда, когда у нас уже будет тепло", - сказал он.

Академик РАН добавил, что смена часовых поясов также является стрессом для организма. Вместе со сменой климата она может вызывать значительное снижение иммунитета.