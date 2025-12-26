В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно держать блюда на праздничном столе

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления по Московской области Надежда Раева отметила, что еду нужно убирать в холодильник не более чем через 2-3 часа, а заправленные салаты нельзя хранить более 12 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Блюда на праздничном столе при комнатной температуре не должны находиться более 2-3 часов, далее их необходимо убрать в холодильник, а заправленные салаты даже там хранятся не более 12 часов. От этом ТАСС сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"Салаты без заправки из сырых и вареных овощей могут храниться до 18 часов, после заправки салаты из сырых овощей следует употребить в течение 6 часов, а из вареных - в течение 12 часов, поэтому заранее готовить заправленные салаты не рекомендуется. На праздничном столе любые блюда при комнатной температуре не должны находиться более 2-3 часов, далее их необходимо убрать в холодильник", - сказала Раева.

Она добавила, что горячие блюда не должны храниться более 48 часов, при большом количестве их можно расфасовать по контейнерам и заморозить.

Заранее, по словам эксперта, можно приобрести продукты с длительными сроками хранения: консервы, бакалею, некремовые кондитерские изделия, а также некоторые виды овощей, фруктов и корнеплодов. В домашних условиях эти продукты могут храниться одну-две недели, но их лучше держать в прохладном месте. Чтобы фрукты медленнее теряли влагу, хранить их нужно в бумажных пакетах.

"Учтите, что яблоки, бананы и лук выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание и порчу рядом хранящихся продуктов, поэтому храните такие продукты отдельно", - напомнила Раева.

Охлажденное мясо, рыбу или птицу стоит разделить на порционные куски и заморозить, если не планируется их готовить в ближайшие 2-3 дня.