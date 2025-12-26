Соцфонд: самые высокие пенсии в Чукотском и Ненецком автономных округах

В этих регионах средний размер выплаты составляет от 34,6 тыс. до 38,8 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самые высокие пенсии в России выплачиваются в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае. В этих регионах средний размер пенсии составляет от 34,6 тыс. до 38,8 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России, которые изучил ТАСС.

Средний размер пенсии в Чукотском АО составляет 38,8 тыс. рублей, в Ненецком АО - 35,9 тыс. рублей, в Камчатском крае - 34,6 тыс. рублей. В пятерку регионов с самыми высокими выплатами также входят Магаданская область - 34,4 тыс. рублей и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 34,2 тыс. рублей.

Больше 30 тыс. рублей получают пенсионеры в Ямало-Ненецком АО, Мурманской области, Сахалинской области и Республике Саха. В Москве средняя пенсия составляет 25 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 25,6 тыс. рублей, согласно данным Соцфонда.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий в Российской Федерации за 2 года вырос на 20% и, по последним данным, составляет 23,5 тыс. рублей.