В Якутии раньше срока открыли ледовый автозимник Якутск - Нижний Бестях

Движение разрешено для машин, общий вес которых не превышает 10 тонн

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Движение по ледовому автозимнику по маршруту Якутск - Нижний Бестях (Мегино-Кангаласский район) открыто в Якутии ранее установленного срока. Разрешен проезд машин с общей массой до 10 тонн, сообщили в региональном Минтрансе.

"Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск - Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма". Ледовая переправа введена в эксплуатацию ранее установленного срока. Планируемая дата открытия по государственному контракту была 5 января 2026 года. Исходя из фактического состояния толщины льда, установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта с общей массой до 10 тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на ФКУ Упрдор "Вилюй".

Протяженность ледового автозимника составляет 12 км. На зимнике проведены работы по устройству подходов к переправе и основных полос для движения в каждом направлении, ширина каждой полосы - 20 метров. На въездах организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Водителей просят для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника соблюдать установленные ограничения массы и минимальной дистанции не менее 70 метров.

Поселок Нижний Бестях расположен на берегу реки Лены напротив Якутска, там находится железнодорожная станция и стыкуются федеральные автотрассы "Лена" и "Колыма", а также автодорога республиканского значения "Амга". В теплое время года Нижний Бестях и Якутск связывает речной транспорт, а зимой - ледовая переправа.