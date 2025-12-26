Онищенко: предпосылок для создания вакцины от ВИЧ в ближайшее время нет

Благодаря лечению, пациенты с этим диагнозом все равно могут поддерживать достойный уровень жизни и рожать здоровых детей, отметил заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предпосылки для создания вакцины от ВИЧ-инфекции в скором времени пока отсутствуют. При этом пациенты с таким диагнозом, соблюдающие все правила лечения, могут рожать здоровых детей, рассказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В создание вакцины [от ВИЧ-инфекции] в ближайшее время каких-то объективных предпосылок, чтобы наука наша так далеко шагнула, нет. Хотя верить в чудо нам тоже никто не запрещает", - сказал он.

Академик РАН добавил, что несмотря на отсутствие вакцины, ВИЧ-инфецированные пациенты, благодаря лечению, могут поддерживать достойный уровень жизни и рожать здоровых детей.