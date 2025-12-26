В Москве призвали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу

Водителей просят соблюдать скоростной режим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно рекомендует жителям и гостям Москвы использовать общественный транспорт в пятницу для передвижения по городу из-за снега, сильного ветра и возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозам синоптиков, сегодня утром в городе снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. В течение дня настоятельно рекомендуем использовать городской транспорт. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20:00", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на движение на дорогах могут повлиять снижение скорости из-за погодных условий, увеличение числа поездок, короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию на дорогах, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за ситуацией на дороге.