Незаконно приватизированные объекты ЖКХ вернули Салехарду

Их рыночная стоимость превышает 255 млн рублей
05:21

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд вернул в городскую собственность Салехарда на Ямале незаконно приватизированные котельную, инженерные сети и другие объекты ЖКХ. Общая стоимость инфраструктуры превышает 255 млн рублей, сообщили в прокуратуре по округу.

"Прокуратура автономного округа добилась возврата в муниципальную собственность незаконно приватизированного имущества стоимостью более 255 млн рублей. <...> Установлено, что администрацией Салехарда в 2023 году переданы в собственность АО "Салехардэнерго" объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе котельная, инженерные сети и другие сооружения, рыночная стоимость которых превышает 255 млн рублей", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что приватизация объектов прошла в обход конкурсных процедур и инвестиционных программ. Это делает передачу незаконной. 

