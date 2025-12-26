Кабмин компенсирует затраты на жилье сопровождающим ветеранов СВО на лечение

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации затрат на проезд, проживание и питание для сопровождающих ветеранов СВО на санаторно-курортное лечение и реабилитацию.

"В 2026 году ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание", - сообщается на сайте кабмина.

В правительстве уточнили, что сопровождение на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию участников СВО распространяется на получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

Согласно постановлению, кабмин расширил механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно. С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд.