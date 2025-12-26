Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах и тротуарах в метель

До 29 декабря в столице будет идти сильный снег

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Снег и сильный ветер ожидаются в Москве, горожанам и гостям столицы следует быть осторожными на дорогах и тротуарах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Накануне вечером провели сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. Цикл работ повторили сегодня ранним утром", - значится в публикации.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков, до 29 декабря в столице будет идти снег, местами сильный, возможна метель. "Сегодня прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - добавили в комплексе.